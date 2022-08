Tractorpulling in Wethen

Hoch auf dem roten Bremswagen und daneben gruppieren sich die Mitglieder des Treckerclubs Wethen. Am 27. und 28. August ist auf dem Hessenbuhl in Wethen Tractorpulling angesagt.

Auf dem „Hessenbuhl“, auch „Hessebühl“ genannt, einer Anhöhe direkt am Weg „Lütteken Feld“ in Diemelstadt-Wethen gelegen, zeigt der Club am Samstag, und Sonntag, 27. und 28. August, jeweils ab 10 Uhr alte Schätzchen aus der Landwirtschaft.