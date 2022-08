Traditioneller Bockbieranstich in der Gutsscheune in Rheder

Brakel-Rheder

Alljährlich am dritten Freitag im September sorgt der zünftige Bockbieranstich in Rheder für Feierlaune und zieht seit vielen Jahren meistens mehr als 1000 Gäste an. Die große Scheune auf dem Gutshof gegenüber der Vorburg wird zur großen Festhalle umdekoriert, Landmaschinen müssen Biertischen und -bänken weichen, und nach dem zeremoniellen Anstich des Bockbierfasses sorgt eine Kapelle für Oktoberfest-Stimmung.

Von Reinhold Budde