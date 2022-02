Trafo-Schiff auf der Weser erreicht Fährstelle Wehrden

Das Trafo-Schiff hat am Freitag den Weserhafen in Hameln verlassen und sich am Samstag auf die Fahrt flussaufwärts bis nach Holzminden begeben.

So manchen hat das ein bisschen auf den Schiffsverkehr auf dem Rhein erinnert – aber natürlich nur ein bisschen. Das niederländische Schiff hatte am Sonntagmorgen nach einem nächtlichen Stopp am Hafenkai von Holzminden seine Wesertransportfahrt fortgesetzt. An Stahle, Tonenburg, Corvey, Höxter, Boffzen und Fürstenberg fuhr das Schiff vorbei. Ziel war die Gaststätte „Eulenkrug“ gegenüber der Fährstelle Wehrden. Der Schiffsführer war zufrieden, dass alle Weserbrücken in Holzminden, Corvey und Höxter wegen des sinkenden Hochwasserpegels problemlos passiert werden konnten.