Treue Sebastian-Schützen geehrt

Die Sebastian-Schützen aus Willebadessen konnten aufgrund der Corona-Pandemie ihren traditionellen Ansetz­abend und das Sebastianfest auch in diesem Jahr wieder nicht so feiern, wie sie es eigentlich gewohnt sind. Die Schützenbrüder machten am vergangenen Wochenende dennoch das Beste aus der gegenwärtigen Lage.

Auch Heinz Cebul ist geehrt worden. Foto: Schützenbruderschaft St. Sebastian

Der Ansetzabend, bei dem die Schützenbrüder, die in die St.-Sebastian-Bruderschaft aufgenommen werden möchten, ihr Können in Gesang, Tanz und Trinkfestigkeit unter Beweis stellen, musste abgesagt werden. Johannes Isenbrandt und Sören Vogt wechselten dennoch von der St.-Johannes-Bruderschaft zu den Sebastian-Schützen. Oberst Jörg Mackenbach vollzog ihre Aufnahme. Diese muss von der Generalversammlung aber noch bestätigt werden.

Stefan Müller wurde ebenfalls ausgezeichnet. Foto: Schützenbruderschaft St. Sebastian

Ins Wasser fiel erneut auch das Sebastianfest. Der Hauptvorstand nahm die Ehrungen der Jubilare unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung vor. Alle Jubilare wurden an der Haustür besucht. So konnte den Schützenbrüdern die ihnen gebührende Ehre erwiesen werden.

Josef Wiegers gehört ebenfalls zu den Geehrten. Foto: Schützenbruderschaft St. Sebastian

Dabei überreichte der Präses die Orden für 25-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft in der St.-Sebastian-Bruderschaft. Für 25 Jahre wurden Stefan Müller und Rainer Boenigk (abwesend) geehrt, für 50 Jahre Helmut Bremer und Heinz Cebul. Seit 60 Jahren gehören Josef Wiegers und Werner Weiffen der Bruderschaft an.

Werner Weiffen durfte sich auch über eine Ehrung freuen. Foto: Schützenbruderschaft St. Sebastian

Am vergangenen Samstag konnte die Schützenmesse zu Ehren des heiligen Sebastian gefeiert werden. Im Anschluss an die Messe tauschten sich 27 Mitglieder der Bruderschaften coronakonform beim Schnatgang aus. Zu Mittag wurde im Freien am Schützenberg noch Grünkohl gegessen.

Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt am 15. Februar, teilt Vorsitzender Mario Schmidt in einer Pressemeldung mit. Am Samstag, 29. Januar, sammeln die Schützen die Christbäume fürs Osterfeuer ein. Die Bürger werden gebeten, ihre Tannen ab 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen.