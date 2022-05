Trio bedroht: Mann aus Brakel (24) muss in den Knast

Wie berichtet, hatten die drei jungen Männer – an dieser Stelle Tick, Trick und Track – im November in Brakel auf dem Weg zum Einkaufen die unliebsame Begegnung mit dem Gemeinen Gustav (auch hier Name geändert). Jener wollte, dass der 19 Jahre alte Tick eine Strafanzeige gegen ihn zurückziehen sollte und verlangte zusätzlich von allen Dreien jeweils 500 Euro „Schmerzensgeld“. Zwar war es dem Gemeinen Gustav erfolgreich gelungen, mit einer großen Klappe, einer Menge böser Schimpfworte und diversen Drohungen, glaubwürdig unterstrichen von einem Schlagring, das Trio gründlich in Angst und Schrecken zu versetzen – aber das hielt nicht lange. Kaum war Gustav von dannen gezogen, informierte Tick abermals die Polizei über das schändliche Verhalten des Gemeinen Gustav. Weder Tick noch seine beiden Kumpels hatten nämlich Lust, der Zahlungsaufforderung nachzukommen: „Wir haben ihm nichts gegeben, weil wir für unser Geld arbeiten und es für was Besseres ausgeben können“, sagte Tick selbstbewusst am ersten Prozesstag der großen Jugendkammer des Landgerichts Paderborn.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar