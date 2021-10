Unbekannte sprengen Geldautomaten

Warburg/Wrexen

Einen Geldautomaten haben Unbekannte in einer Bankfiliale in der Klappstraße in Wrexen gesprengt. Die Tat geschah in der Nacht zu Donnerstag. Die Täter richteten Schaden in sechsstelliger Höhe an, konnten Geld erbeuten und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.