Unbeschwert feiern mit „2G+“-Regel

Warburg

Viele Menschen haben am Samstag in der Warburger Stadthalle gefeiert. Dass der Zutritt zur „Welcome back Party“, einer der ersten großen Discopartys in Warburg nach fast zwei Jahren, unter „2G+“-Regeln erfolgte, kam bei den Feiernden gut an.

Von Verena Schäfers-Michelsund Daniel Lüns