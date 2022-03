Ermittlungen nach Vorfall in Höxter aufgenommen

Höxter

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist eine Audi-Fahrerin am Freitag in Höxter auf dem Galgenstieg einem weißen Kleinwagen ausgewichen und dabei gegen einen Bordstein gestoßen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht eine etwa 20 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, die am Steuer des weißen Autos saß.