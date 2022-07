Unimogs machen Halt in Bad Karlshafen

Zwischen Youngtimer-Treffen und der großen Olympia-Rallye machen am Samstag, 6. August, Unimog-Freunde aus ganz Deutschland Halt am Barockhafen im nordhessischen Bad Karlshafen.

Großes Treffen der Klein-Lkw am 6. August am Barockhafen

Ein Unimog auf dem Weg. Am 6. August machen Unimog-Freunde aus ganz Deutschland Station am Barockhafen in Bad Karlshafen.

Das Club-Treffen findet in Meinbrexen statt, doch die teils aufwendig restaurierten Unimogs wollen bewegt werden. Durch den Solling geht es in zwei Gruppen nach Bad Karlshafen, wo die Fahrer einen kurzen Stopp von ungefähr 30 Minuten machen und sich über die neugestaltete Altstadt informieren.

Als Location immer bekannter

„Die erste Gruppe kommt gegen 11.45 Uhr in Bad Karlshafen an, die zweite dann um etwa 13 Uhr“, so Nina Fremder von der Bad Karlshafen GmbH. Man freue sich über das Interesse, welches der Stadt in diesem Jahr bereits entgegengebracht wurde. „Es ist einfach toll zu erleben, dass die Veranstalter auf uns zukommen und Bad Karlshafen entweder direkt als Veranstaltungsort oder zumindest doch als Programmpunkt auswählen“, freut sich Fremder über die Anfrage aus Köln.

Man liege für deutschlandweite Treffen nicht nur sehr zentral, sondern könne zudem auch noch mit einer schönen Landschaft punkten. Dieser Stopp sei zwar keine große Veranstaltung, aber für Fans der Klein-Lkw sicherlich lohnend zu sehen.