Unterführung für Monate gesperrt

Baustelle an der Desenbergstraße nimmt am 7. Februar richtig fahrt auf – Busse werden umgeleitet

Warburg

Langsam wird es an der Desenbergstraße in Warburg ernst. Am Montag, 7. Februar, beginnt eine lange angekündigte Sperrung der Unterführung. Sie wird voraussichtlich bis Ende April andauern.

Von Jürgen Vahle