„Urgestein“ verlässt das Gymnasium St. Xaver

Am Ende dieses Schuljahres kam den Lehrern des Gymnasiums St. Xaver die schwere Aufgabe zu, einen hochgeschätzten Kollegen zu verabschieden: Johannes Vennemann tritt in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit ihm verlässt ein „Urgestein“ das Gymnasium St. Xaver. Der 1957 geborene Pädagoge, der nach dem Abitur Deutsch und Geschichte in Münster und später noch Katholische Religionslehre studierte, absolvierte von 1984 bis 1986 das Referendariat am Mariannhiller-Gymnasium in Maria Veen.

In einer Zeit, in der es so gut wie ausgeschlossen war, eine feste Anstellung zu erhalten, übernahm Johannes Vennemann zunächst einige Vertretungsstellen, so etwa an einer Realschule der Ursulinen und an einer Schule für schwer erziehbare Jugendliche, um ab 1988 schließlich Lehrer am Clemens-Hofbauer-Kolleg in Bad Driburg zu werden.

Diese Einrichtung für Männer, die auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur erlangen wollten, um Priester zu werden, führte eine Kooperation mit dem Gymnasium St. Xaver. So unterrichte Johannes Vennemann auch dort Deutsch und Geschichte, um nach der Schließung des Kollegs schließlich ganz dorthin zu wechseln.

Insgesamt war Johannes Vennemann 38 Jahre lang Lehrer – eine Tatsache, die die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Geschichte zum Anlass nahmen, sich mit ihm auf eine Zeitreise in die fünf Jahrzehnte zu begeben, in denen er unterrichtete. Dabei brachten sie zum Ausdruck, wie sich Johannes Vennemann als langjähriger Fachvorsitzender immer wieder für das Fach Geschichte starkgemacht habe.

Monika Blazy hob als Vorsitzende des Lehrerrats hervor, dass sich Johannes Vennemann immer dann kritisch zu Wort gemeldet habe, wenn er den Zusammenhalt im Kollegium gefährdet sah.

Ebenso stellten die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft Deutsch heraus, was sie an Johannes Vennemanns Wesen beeindruckt und worin ihrer Ansicht nach auch der Erfolg seiner langjährigen Tätigkeit bestanden habe.

Sie führten ein kurzes selbstverfasstes Theaterstück auf, in dem der Lehrer Johannes Vennemann im Mittelpunkt steht, der sich – in Anlehnung an Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ − angesichts von schulministeriellem Optimierungseifer nicht aus der Ruhe bringen lässt und sich auf seine eigentlichen Stärken besinnt: eine authentische Lehrerpersönlichkeit und ein unterrichtliches Handeln zum Wohle der Schülerinnen und Schüler.

Gerade aufgrund dieser Eigenschaft, sich stets für die Schülerinnen und Schüler einzusetzen, habe sich Johannes Vennemann große Anerkennung innerhalb und außerhalb der Schule erworben, wie Schulleiter Antonio Burgos in seiner Ansprache hervorhob. In einem Rückblick erinnerte er zudem an viele weitere Tätigkeiten von Johannes Vennemann, die von einem „Leben für die Schule“ zeugten.