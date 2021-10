Vandalismus auf Spielplatz in Bonenburg

Der Bezirksausschuss fordert alle Bonenburger auf, dem zunehmenden Vandalismus in Bonenburg entgegenzuwirken.

Die Handläufe am Eingangsbereich der früheren Grundschule, die Schilder von Blühstreifenflächen, die Bänke an der Parkanlage am Stellwerk, Ortsschilder auf der Regentenhöhe oder das Kinderkarussell auf dem Spielplatz Lingerbreite seien beschädigt worden, berichtet Ausschussvorsitzender Gerhard Rose.

Allein die Reparatur des Karussells koste rund 2000 Euro. „Die Täter werden strafrechtlich verfolgt und zur Kasse gebeten“, machte Rose deutlich.