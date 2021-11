VBE fordert Gehaltserhöhungen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) im Kreis Höxter kämpft während der momentanen Tarifverhandlungen insbesondere für Einkommenserhöhungen. An mehr als 50 Standorten in NRW, darunter auch in Brakel, haben Vertreterinnen und Vertreter des VBE ihren Unmut über den Stand der Verhandlungen zum Ausdruck gebracht.

Dazu erklärt Michaela Stamm, VBE-Kreisverbandsvorsitzende für den Kreis Höxter in einer Pressemitteilung: „Die Forderungen sind angemessen. Schulische Bildungs- und Erziehungsarbeit ist pandemiebedingt in aller Munde – jetzt muss zur vollen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auch die Aufwertung durch die Politik kommen. Die Wertschätzung für die verantwortungsvolle und engagierte Arbeit der Lehrkräfte, des pädagogischen Personals und der Leitungen muss sich in der Bezahlung widerspiegeln. Es gilt, dem immer weiter um sich greifenden Lehrkräftemangel entgegenzutreten.“

Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen, auf die Straße bringen und ihre Proteste und Warnstreiks ausweiten. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL, Arbeitgeberverband der Bundesländer) fahre die Verhandlungen vor die Wand, sagt Michaela Stamm.

„Auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 2. November legten die Arbeitgeber kein Angebot vor.“ Mit einem landesweiten Aktionstag hat der VBE NRW (Verband Bildung und Erziehung) für die Belange seiner Mitglieder protestiert. An mehr als 50 Standorten in NRW, darunter auch in Brakel, haben Vertreterinnen und Vertreter des VBE ihren Unmut über die bisherige Haltung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder in der laufenden Einkommensrunde zum Ausdruck gebracht.

Der Verband Bildung und Erziehung fordert unter anderem eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens 150 Euro und im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro. Der VBE möchte auch, dass die Entgelte für Azubis, Studierende und Praktikanten um 100 Euro erhöht werden. Seit dem 8. Oktober wird mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder verhandelt.