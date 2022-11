Verantwortung für Frieden übernehmen

Brakel

Mehr und vor allem auch junge Menschen müssen sich ihrer Verantwortung für den Frieden bewusst sein. Dies war eine der Hauptbotschaften von Josefa Reineke in einer bemerkenswerten Rede bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Kreises Höxter zum Volkstrauertag am Kaiser-Wilhelm-Hain in Brakel am Sonntagnachmittag.

Von Frank Spiegel