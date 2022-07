Vereine im Weserbergland: „Schützen stehen zusammen“

Starke Initiative in der Region hilft Flutopfern in Rheinbach – Schützengilde Höxter freut sich über 1000 Euro

Höxter

Sie stärken sich gegenseitig und lassen den anderen in der Not nicht allein – echte Solidarität haben Schützenvereine in der Region in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, die unter dem Leitmotto „Schützen stehen zusammen“ einen Hilfsfonds (mit zuletzt rund 15.000 Euro) eingerichtet haben.

Von Harald Iding