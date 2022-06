Virtuose Musik vor wenig Besuchern

Warburg

Einen virtuosen Start hat am Freitagabend das Bartholdy-Quintett bei seinem Konzert „Zu Fünft“ im Pädagogischen Zentrum hingelegt. Allerdings lauschten nur 60 Besucher Anke Dill und Ulf Schneider an der Violine, Barbara Westphal und Volker Jacobson an der Viola sowie Gustav Rivinius am Violoncello.

Von Verena Schäfers-Michels