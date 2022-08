Vogel statt Scheibe ist das Ziel in Würgassen

Nicht auf dem Schießstand, sondern in der Dorfmitte wird am Samstag, 13. August, in Würgassen der neue Schützenkönig ermittelt. Geschossen wird dabei zum ersten Mal auf einen Vogel. „Mehr Spannung, mehr Spaß, mehr Nähe zum Dorf, mehr Platz für Neues, mehr Gemeinschaft“, versprechen sich die Organisatoren der St. Michael Schützenbruderschaft Würgassen um Oberst Jügen Kleinschmidt.

„Soweit aus uns bekannten Schriften und Chroniken überliefert, findet dieses Königsschießen seit 1849 zum 31. Mal statt. Seit 1578, unserem Gründungsjahr, werden jedoch deutlich mehr Königsschießen/ Schützenfeste in unserem Heimatort gefeiert worden sein. Dieses ist jedoch in keiner der uns bekannten Schriften explizit erwähnt“, blickt der Oberst zurück.

Die Würgasser schießen auf Niedersachsen

Hinweise auf frühere Schützenfeste liefere aber die Königskette. So ziere ein Vogel als Insignie diese Silberkette und trage die Inschrift „Johann Jürgen Toß 1717 Wirgaß “(Würgassen). „Man geht davon aus, dass es sich um ein Geschenk anlässlich eines Schützenfestes handelt und Johann Jürgen Toß der damalige König war“, erklärt Kleinschmidt. Nicht bekannt seien die Waffen, mit denen der königliche Wettkampf damals ausgefochten wurde. „Aber sehr wahrscheinlich ähnelte er der neueren Zeit, denn seit 1925 kommen hierfür Kleinkaliber- oder Luftgewehre zum Einsatz.“ Für jedes Schießen wurde ein passender Platz gesucht und neu eingerichtet.

Seit 1952 findet nun das Schießen der Schützenbruderschaft auf dem vereinseigenen Schießstand in einem ehemaligen Steinbruch an der Dorfgrenze statt. Das Kuriose an diesem Schießstand ist, der Schütze steht in NRW und das Ziel befindet sich bereits auf niedersächsischem Gebiet.

Peter Multhaup dankt ab

Mit dem Königsschießen am Samstag endet die Regentschaft vom amtierenden König Peter Multhaup und seiner Königin Elisabeth Mulhaup samt Hofstaat. Antreten aller Würgasser Schützen ist um 13 Uhr bei den amtierenden Majestäten. Von dort marschieren die Schützen begleitet vom Musikverein Spielmannszug Würgassen zum Festplatz, wo die mobile Schießanlage aufgebaut ist.

Trophäen am Zugvogel

Mit dem Vogelschießen wird mehr Spannung und somit auch mehr Spaß beim Königsschießen erwartet, so wird auch Nichtvereinsmigtliedern die Möglichkeit geboten sich im Vogelschießen zu probieren. Dies wird durch zwei zusätzliche „Trophäen“, die am Zielvogel angebracht werden, ermöglicht. Das Schießen um die Trophäen erfolgt zu Beginn des Vogelschießens um 13.45 Uhr vor dem Insignienschießen, an dem dann nur noch Vereinsmitglieder teilnehmen können. Das Königsschießen auf den Vogel beginnt gegen 17 Uhr, nachdem alle Insignien gefallen sind. Die Proklamation der neuen Majestäten ist für 20 Uhr geplant.