Volkstrauertag als Zeichen des Friedens

Traditionell wird am Volkstrauertag den Verstorbenen der beiden großen Weltkriege gedacht, ihnen zu Ehren werden Kränze niedergelegt. Neben der offiziellen Gedenkveranstaltung im Bundestag gibt es vielerorts - auch im Warburger Land - an Ehrenmälern und auf Friedhöfen größere und kleinere Veranstaltungen.

In Warburg lädt Bürgermeister Tobias Scherf, auch im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, am Sonntag, 13. November, zur Gedenkfeier am Volkstrauertag ein. Alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt sind eingeladen, durch ihre Teilnahme an der Gedenkstunde ihre Verbundenheit mit den Gefallenen und Toten beider Weltkriege zum Ausdruck zu bringen.

Um 11.20 Uhr setzt sich an der Graf-Dodiko-Schule ein Schweigemarsch in Bewegung. Am Ehrenmal auf dem jüdischen Friedhof erfolgt eine Kranzniederlegung durch den Bürgermeister. Auf dem Burgfriedhof gestaltet das Warburger Stadtorchester die Gedenkfeier mit. Die Gedenkrede hält Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka. Auch am Ehrenmal im Sackturm legt Bürgermeister Tobias Scherf einen Kranz nieder.

Gedenkfeiern im Stadtgebiet Warburg

In Ossendorf richtet der Schützenverein am Sonntag, 13. November, die Gedenkfeier zum Volkstrauertag aus. Die örtlichen Vereine und Gruppierungen treten um 11 Uhr auf der Nörderstraße an. In einem Schweigemarsch wird zum Ehrenmal auf dem Friedhof marschiert.

Der Gefallenen und der zivilen Opfern beider Weltkriege wird auch in Wormeln gedacht. Der Schützenverein trifft sich am Sonntag zum Volkstrauertag um 10 Uhr auf dem Gutshof. Die Ansprache des Oberst mit anschließender Kranzniederlegung folgt im Anschluss am Ehrenmal. Der Vorstand des Schützenvereins bittet um rege Beteiligung aller Schützen und lädt auch die Wormelner Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme ein. Der Abschluss für alle Schützen findet nach erfolgter Kranzniederlegung im Sportheim statt.

In Dössel treten der Schützenverein und der Musikverein am Sonntag um 11 Uhr vor der St.-Katharina-Kirche an. Von dort aus begibt sich der Zug zum Friedhof, um den Opfern von Kriegen und Terror in aller Welt zu gedenken. Die Ansprache am Ehrenmal wird Ratsherr Rainer Backhaus halten. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Zeremonie teilzunehmen. Anschließend treffen sich die Schützen sowie Musikerinnen und Musiker zum gemütlichen Beisammensein in der „La Masseria“ bei Silvana Froberg.

Auch in Herlinghausen soll gemeinsam ein Zeichen für den Frieden gesetzt und der Gefallenen der Kriege gedacht werden. Der Schützenverein Herlinghausen nimmt am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr am Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrendenkmal teil. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Dorfbrunnen. Der Vorstand bittet die teilnehmenden Schützen um Einhaltung der Anzugsordnung (schwarzer Anzug mit schwarzer Krawatte sowie weiße Handschuhe und Mütze).

In Germete findet zum Gedenken an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft am Samstag, 12. November, eine Gedenkfeier am Ehrenmal statt. Nach einer Ansprache legen der Schützenverein und die Feuerwehr als äußeres Zeichen gemeinsam Kränze nieder. Musikalisch umrahmt wird das Gedenken durch den Musikverein Germete. Antreten ist um 18.30 Uhr an der Kirche. Von dort geht es mit einem Schweigemarsch zum Ehrenfriedhof. Zur Teilnahme an der Gedenkfeier sind alle Bewohner Germetes eingeladen.

Die Hohenwepeler Schützen treten am Sonntag um 14.30 Uhr vor der Kirche an, um einen Kranz am Ehrenmal zum Gedenken an alle vermissten, gefallenen und verstorbenen Schützenbrüder niederzulegen. Die Feier wird von der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt. Auch die Bevölkerung ist zur Feier eingeladen.

Der Schützenverein Menne lädt alle Schützenbrüder und die gesamte Dorfgemeinschaft zur Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages am Ehrenmal auf dem Friedhof ein. Der Schützenverein tritt am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr an der Alten Schule an, für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Menne. Der Abschluss findet traditionell in der Heimatstube statt.

In Nörde treten die Schützen am Sonntag gemeinsam mit den Reservisten um 10 Uhr vor der St.-Marien-Kirche an. Zu der Gedenkfeier mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal sind alle Bürger der Gemeinde eingeladen.

Am Sonntag gedenkt auch die Bevölkerung in Scherfede der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Nach der Feier der Messe in der St.-Vincentius-Kirche, die um 10 Uhr beginnt, formiert sich der Ehrenzug mit den Schützen, der Feuerwehr und den beteiligten Vereinen und Fahnenabordnungen an der Kirche. Am Ehrenmal findet die Kranzniederlegung statt. Die Gedenkrede hält in diesem Jahr Johannes Thonemann, der Vorsitzende des Bezirksausschusses Scherfede. Die Scherfeder Schützen treffen sich zur Teilnahme am Gottesdienst in Uniform an der Kirche.

Die Rimbecker Schützen sowie die Reservistenkameradschaft Rimbeck nehmen zum Volkstrauertag am Sonntag an der Gedenkfeier am Ehrenmal zur Erinnerung an die gefallenen und vermissten Soldaten sowie aller Opfer der Weltkriege und der Gewaltherrschaft teil. Um 11.15 Uhr treten die Schützen sowie Reservisten zusammen mit anderen Teilnehmern vor der St.-Elisabeth-Kirche an. Um 11.30 Uhr erfolgt der Schweigemarsch zum Ehrenmal mit anschließendem Gedenken.

In Bonenburg gestaltet der Bezirksausschuss am Sonntag zusammen mit der Feuerwehr, dem Spielmannszug und den Schützen die Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Die Mitglieder des Schützenvereins und die Musiker des Spielmannszuges treten dazu um 11 Uhr bei Josef Haurand in der Wiesenhofstraße 3 an. Die Gedenkfeier findet gegen 11.10 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof statt.

Gedenkveranstaltungen in Borgentreich

In Borgentreich sind alle Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zur Teilnahme an der Gedenkfeier eingeladen. Nach der Messe treten die Teilnehmer um 10.30 Uhr am Orgelmuseum an. Gemeinsam wird zum Ehrenmal auf dem Lehmberg marschiert, um dort die Gedenkfeier durchzuführen. Die Gedenkrede hält die evangelische Pfarrerin Melanie Freye. Weitere Mitwirkende sind die Feuerwehr, der Schützenverein, der Musikverein Borgentreich und der Ortsvorsteher.

Anlässlich des Volkstrauertages findet am Samstag um 19 Uhr in der Bühner Pfarrkirche eine Messe statt, darauf weist die Kyffhäuser-Kameradschaft Bühne hin. Anschließend treffen sich alle Bühner Vereine am Ehrenmal.

Die Löschgruppe Lütgeneder und der Heimatschutzverein Lütgeneder gestalten am Samstag, 12. November, die Gedenkfeier zu Ehren der Gefallenen und Vermissten der Weltkriege sowie der Opfer der Auslandseinsätze. Die Gedenkfeier schließt sich der um 19 Uhr beginnenden Vorabendmesse an. Im Anschluss wird von der Feuerwehr noch ein Dämmerschoppen am Feuerwehrgerätehaus angeboten.

Volkstrauertag im Stadtgebiet Willebadessen

Auch in Willebadessen wird der Opfer der Kriege gedacht. Im Auftrag der Stadt kümmert sich der Schützenverein um die Organisation dieser städtischen Veranstaltung. Die kommandierenden Vorstände der beiden Bruderschaften besuchen dazu am Sonntag, 13. November, um 10.30 Uhr den Gottesdienst. Im Anschluss wird unter Begleitung des Musikvereins Willebadessen zum Ehrenmal marschiert. Hierzu treffen sich die Schützen ohne Gewehr vor der Kirche. Am Ehrenmal erfolgt die Kranzniederlegung durch den Schützenverein und die Reservistenkameradschaft. Ebenso wird eine kurze Gedenkrede gehalten. Waren es in den vergangenen Jahren immer rückblickende Worte, die oftmals von den Erinnerungen an den Ersten und Zweiten Weltkrieg handelten, wird in diesem Jahr sicherlich der Krieg in der Ukraine in den Fokus der Gedenkveranstaltung rücken.

Traditionell endet die Gedenkfeier mit dem Lied „Der gute Kamerad“ sowie der deutschen Nationalhymne, vorgetragen durch den Musikverein Willebadessen. Zur Kranzniederlegung sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen. Eine besondere Einladung geht an die örtlichen Vereine, die Veranstaltung mit einer Abordnung zu begleiten, um ihr einen gebührenden Rahmen zu geben.

Der Löschzug Peckelsheim richtet den Volkstrauertag in diesem Jahr aus. Treffen zur Teilnahme ist mit dem Schützenverein am Sonntag um 11 Uhr auf dem Friedhof. Auch alle weiteren Vereine sowie alle Peckelsheimer Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.

Der Schützen- und Heimatverein und die Freiwillige Feuerwehr Niesen laden alle Gemeindemitglieder am Sonntag zum Volkstrauertag ein. Zunächst findet um 16 Uhr eine Messe in der Pfarrkirche Niesen statt. Anschließend folgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof. Der Männergesangverein Fölsen und Trompeter vom Musikverein Gehrden gestalten die Zeremonie mit. Anschließend laden die Vereine zum Spätschoppen ins Pfarrheim ein.

In Eissen findet anlässlich des Volkstrauertages am Samstag, 12. November, eine Feierstunde zu Ehren der Gefallenen aus den vergangenen Kriegen statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr an der Hibbeke Kapelle. Bereits um 17.30 Uhr findet in der Kirche die Vorabendmesse statt. Neben Wort- und Musikbeiträgen wird auch ein Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr für den feierlichen Rahmen sorgen.