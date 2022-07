Vollblutartisten treten in Ossendorf auf

Warburg

Endlich wieder Zirkusluft schnuppern! Das geht im Klassik Circus Trumpf, der bis Montag in Ossendorf gastiert, auf einer Wiese am Ortsausgang in Richtung Warburg. Freuen können sich kleine und große Zirkusfans täglich um 16 Uhr auf mutige Akrobaten, elegante Tänzer und pfiffige Tiere.

Von Verena Schäfers-Michels