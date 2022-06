Volles Programm beim Kinderferienspaß in Steinheim und Nieheim

Steinheim/Nieheim

Zum 35. Mal findet nun der Kinderferienspaß in Steinheim – seit einigen Jahren auch für die Stadt Nieheim – statt. Allein 20 Mal hat sich Birgit Ischen um die Organisation der bis zu 90 Veranstaltungen in den Sommerferien gekümmert. Nach zweimal Kinderferienspaß „light“ (einmal in den Herbstferien) wegen der Corona-Pandemie, gibt es nun wieder (fast) volles Programm in drei Wochen der Sommerferien.

Von Ralf Brakemeier