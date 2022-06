Weserbrücke in Höxter für alle gesperrt

Jetzt ist es ernst: Die Vorbereitungen für die Vollsperrung der Weserbrücke in Höxter sind abgeschlossen und die großen Hinweisschilder stehen. Seit der Mittagszeit ist dort nun alles dicht.

Update: Ersatz-Fahrplan der RBB GmbH eingerichtet - Landesbetrieb NRW will helfen

Die großen Schilder sind angeliefert worden - auf beiden Seiten der Weser. Wer jetzt von der Innenstadt Höxters zum Parkplatz auf der gegenüberliegenden Weserseite kommen will, der muss während der Sperrung den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen, zum Beispiel die Regionalbusse der RGB GmbH.

Christiane Knippschild vom Landesbetrieb Straßenbau NRW: "Die Baumaßnahme wechselt damit in die nächste entscheidende Bauphase, in der wichtige Arbeiten parallel in und oberhalb der Weserbrücke stattfinden. Nach dem Betonieren des vierten Pylonabschnitts ist bereits eine Arbeitshöhe über der Fahrbahnoberfläche erreicht."

Ab dem fünften Bauabschnitt des Pylonen wird nun die gesamte Breite der Fahrbahn der Weserbrücke als weiterer Arbeits- und Sicherheitsraum benötigt. Für die weiteren Betonarbeiten und anschließenden Befestigungsarbeiten des Pylonen gehe es bauabschnittsweise bis etwa 25 Meter ab Fahrbahnoberkante in die Höhe.

Die Vorbereitungen für die Vollsperrung der Weserbrücke laufen. Im nächsten Bauabschnitt gehen die Arbeiten auf der Brücke weiter, die Betonabsperrungen sind am Dienstagmorgen entfernt worden. Foto: Harald Iding

Knippschild: "Damit kann die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr gewährleistet werden. Entsprechend wird die Brücke dann auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt."

Ein Ersatz-Fahrplan der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) für die Linien 554 und 556 ist eingerichtet und startet am 7. Juni. Die Fahrpläne mit den Haltestellen seien auf der Seite "www.fahr-mit.de" abrufbar.

Am Dienstag (7. Juni), dem ersten Tag der Vollsperrung, haben bereits Schulkinder und Touristen, die ihr Wohnmobil auf dem Floßplatz auf der anderen Weseseite abgestellt haben, mit großen Augen und frustriert vor der Absperrung gestanden.

Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES sagte Pressesprecherin Christiane Knippschild (Landesbetrieb): "Wir kommen den Bürgern heute natürlich entgegen und helfen ihnen, noch schnell auf die andere Weserseite zu gelangen. Wir hatten zum Beispiel ein Schulkind vor Ort und erkundigten uns telefonisch bei den Eltern, auf welche Schule sie geht und wie der Heimweg gestaltet wird. Auch Nutzern von Wohnmobilen, die sich von der Sperrung überrascht zeigen und zu ihren Fahrzeugen wollen, wird geholfen." Inzwischen ist bekannt geworden, dass die von der Stadt Höxter geplante Fähre zur Überquerung der Weser wohl erst mit Verzögerung in einigen Tagen ihren Betrieb aufnehmen kann.