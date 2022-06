Von der „neuen“ Caritas im Kreis Höxter überzeugt

Die Caritas hatte Matthias König zu einem Besuch eingeladen, um ihn über Veränderungen und die Perspektiven der kommenden Jahre zu informieren.

Dem Caritasverband ist in den letzten Jahren eine Konsolidierung der Finanzen und eine inhaltliche Neuaufstellung gelungen. Die Konzentration auf den Bereich Beratung ist das Alleinstellungsmerkmal der Caritas im Kreis Höxter.

Finanzen konsolidiert

Als einziger Caritasverband in Nordrhein-Westfalen ist die heimische Caritas Trägerin des Sozialpsychiatrischen Dienstes. In allen anderen Kreisen des Landes läuft dieses Angebot in kommunaler Regie. Auch bei der Schwangerschaftsberatung ist die heimische Caritas eine landesweite Ausnahme.

Der neu gewonnene finanzielle Spielraum ermöglicht die Etablierung neuer Beratungsdienste wie der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern- und Jugendlichen. Auch im Ehrenamt will die Caritas neue Impulse setzen, beispielsweise mit dem kreisweiten Ausbau der Jugendplattform „youngcaritas“. Die Tendenz in die Fläche zu gehen ist zentrales Anliegen des Verbandes. Die Caritaskonferenzen in vielen Städten und Dörfern sollen unterstützt werden. Gleichzeitig verstärkt die Caritas ihre Vor-Ort-Präsenz, indem sie ihre Zweigstellen an fünf Orten im Kreis ausbaut.

Zweigstellen werden ausgebaut

Von diesen Änderungen und Neuerungen zeigte sich der Weihbischof überrascht und überzeugt. Ihm sei nicht klar gewesen, wie vielseitig die Caritas im Kreis aufgestellt ist. Matthias König sprach den ehrenamtlichen Mitgliedern im Caritasrat, dem Aufsichtsgremium des Verbandes, Dank für ihre Bereitschaft aus, Verantwortung zu übernehmen.

Beim Vorstand, Thomas Rudolphi, bedankte er sich für den klaren Blick auf die finanzielle Lage und die Bereitschaft zur Innovation. Nachdem seit dem letzten Besuch sechs Jahre vergangen sind, soll es bis zum nächsten Termin nicht so lange dauern. Matthias König würde sich freuen, wenn er schon bald zur Eröffnung einer neuer Caritas-Einrichtung oder eines Dienstes eingeladen wird. Das soll schon im kommenden Jahr geschehen.

Matthias König verließ Brakel mit dem Ergebnis eines aktuellen Projekts im Caritasverband für den Kreis Höxter: der druckfrischen Broschüre „Willkommen im Leben“ der Schwangerschaftsberatung mit allen Informationen und Kontakten für werdende und junge Eltern.