Von Warburger Foto-Profis lernen

Warburg

Karl-Heinz Wiemers (70) und Ruben Emme (43) gehören zu den bekanntesten Natur- und Landschaftsfotografen in Warburg. Ihr Wissen wollen sie jetzt auch an andere weitergeben. Am Samstag bieten sie auf ihrem Pappelhof an der Klingenburger Straße erstmals ein Tagesseminar an. Es soll erst der Auftakt für eine Reihe weiterer Lehrgänge sein.

Von Jürgen Vahle