Vor Weihnachten gibt es nette „Knöllchen“

Zur Weihnachtszeit will die Stadt Warburg den Einzelhandel unterstützen. Gerade in den letzten Tagen kurz vor Weihnachten herrscht ein besonders hoher Verkehrs- und Einkaufsbetrieb in der Innenstadt, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Um in dieser schönen, aber auch sehr hektischen Zeit den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und Bürger und Gäste im Einkaufsgetümmel zu entlasten, wird wie jedes Jahr die ganz besondere „Weihnachtsknöllchenaktion“ ins Leben gerufen. Kleinere Verstöße, wie das Parken über die eigentliche Parkdauer hinaus, werden in der Weihnachtszeit mit einem freundlichen Weihnachtsgedicht als Erinnerung versehen, um den Weihnachtsfrieden zu wahren.

Die Aktion läuft vom 13. bis einschließlich 24. Dezember, erklärt Bürgermeister Tobias Scherf. Ein Freischein zum Falschparken sei das aber nicht. Schwerere Verstöße werden weiterhin kontrolliert und geahndet.