Vördener König erfüllt sich Herzenswunsch

Vörden

Ein sehnlichster Wunsch ging am Wochenende beim Schützenfest der St. Peter und Paul Schützenbruderschaft Vörden in Erfüllung. „Schützenkönig in Vörden zu sein, war mich schon immer mein großer Traum,“ erklärte der 27-Jährige Jungschützenkönig Julian Konze, den er sich vor drei Jahren erfüllte und Saskia Dargel zur Königin wählte.

Von Heinz Wilfert