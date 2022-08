Vortrag über die ersten Bauern am Desenberg

Archäologe Dr. Fritz Jürgens hält am Samstag, 20. August, um 15 Uhr im Warburger Museum im „Stern“ einen Vortrag. Er berichtet über die bandkeramische Siedlung, die es vor 7000 Jahren bei Großenender gab.

Von dieser Siedlungskammer aus erfolgten die Bestattungen auf dem Gräberfeld Hohenwepel. Dr. Jürgens ist Assistent am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Kiel. Er stammt aus Borgentreich und legte sein Abitur am Marianum ab.

In seiner Doktorarbeit befasste sich Jürgens mit dem bandkeramischen Zentralort Großeneder und gilt daher neben Dr. Hans-Otto Pollmann als Experte für die Forschung in diesem Bereich. Die Ausstellung über das Gräberfeld endet dann am Sonntag, 21. August.

Dr. Fritz Jürgens ist Spezialist für die Bandkeramiker und zuletzt auch als Unterwasserarchäologe in der Travemündung tätig gewesen. Foto:

Zu den gewohnten Öffnungszeiten des Museums (täglich außer montags zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr) ist die Sonderausstellung noch zu sehen. Der Eintritt in das Museum und zum Vortrag am Samstag ist frei.