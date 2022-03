Das Regionalforstamt des Hochstifts ruft aktuell zum Mitmachen bei der Aktion „Das Hochstift pflanzt“ auf. Der Auftakt am Samstag auf dem Kapellenberg in Beverungen war ein großer Erfolg.

Mit sieben öffentlichen Pflanzveranstaltungen an zwei Märzsamstagen möchte das Regionalforstamt dem Waldsterben entgegenwirken und mithilfe zahlreicher Freiwilliger so viele neue Bäume wie möglich pflanzen. Weitere Pflanzaktionen sollen am Samstag, 26. März, in den Kreisen Höxter und Paderborn folgen.