War das tote Tier bei Wrexen ein Biber?

Immer wieder gibt es Berichte, dass in der Diemel Biber gesichtet werden. Sollten die streng unter Naturschutz stehenden Tiere tatsächlich ins Warburger Land zurückgekehrt sein, könnte es jetzt ein Exemplar weniger geben.

In der Nacht zu Samstag, 28. Mai, hat es nämlich zwischen Scherfede und dem Bahnübergang Wrexen an der Bundesstraße 7 einen Wildunfall gegeben. Nach allem, was vor Ort festgestellt worden ist, hat es sich bei dem dabei verendeten Tier um einen Biber gehandelt.