Warburg: Aus Büttinghaus ist Rottler geworden

Warburg

Das Warburger Traditionsunternehmen Büttinghaus an der unteren Hauptstraße in der Nähe des Kasseler Tors hat einen neuen Eigentümer. Der Betrieb wird von der Firmengruppe Rottler weitergeführt. Das Optik-Geschäft wird dort in Zukunft auch Hörgeräte anbieten, teilt Rottler in einer Pressemeldung mit.

Von Jürgen Vahle