Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Stadtradeln im Kreis Höxter ein echtes Erfolgsmodell ist: In diesem Jahr haben 2.173 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen zehn Städten des Kreises Höxter in 350 Teams stolze 525.522 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

Gemeinsam mit Martina Krog (links) und Carolin Röttger vom Klimaschutz-Team des Kreises Höxter präsentiert Landrat Michael Stickeln die beeindruckenden Zahlen: Beim Stadtradeln haben in diesem Jahr 2.173 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen zehn Städten des Kreises insgesamt 525.522 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und damit 81 Tonnen CO2 im Vergleich zum Autofahren vermieden.

Verglichen mit dem Start der Aktion vor zwei Jahren hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt.

„Zusammengerechnet sind die Teilnehmenden gut dreizehn Mal um den Erdball geradelt und haben dabei im Vergleich zu Fahrten mit dem Auto etwa 81 Tonnen CO2 vermieden“, freut sich Landrat Michael Stickeln. „Das hervorragende Gesamtergebnis unterstreicht die Bedeutung des Fahrrads als wichtiges Alltagsverkehrsmittel.“

Warburg, Borgentreich und Brakel liegen vorne

Besonders viele Kilometer haben in diesem Jahr die Teilnehmer aus dem Stadtgebiet Warburg zurückgelegt: Mit insgesamt 118.688 geradelten Kilometern belegen sie in der Kreiswertung den ersten Platz, gefolgt von Borgentreich mit 80.895 Kilometern und Brakel mit 70.300 Kilometern.

„Radfreunde Borgholz“ sind erfolgreichstes Team

Die „Radfreunde Borgholz“ waren das erfolgreichste Team. 53 Mitglieder fuhren im Aktionszeitraum 24.450 Kilometer.

„Liegeradler“ fahren pro Kopf jeweils 2.222 Kilometer

Die meisten Kilometer pro Person haben – wie in den beiden Vorjahren – die „Liegeradler“ aus Willebadessen gesammelt. Das Team besteht aus zwei Mitgliedern, die insgesamt 2.222 Kilometer geschafft haben.

Stadtradeln-Stars aus Warburg verzichten auf Auto

Als besonders beispielhafte Vorbilder haben auch in diesem Jahr zwei Radelnde aus Warburg als Stadtradeln-Stars an der Aktion teilgenommen und 21 Tage lang auf die Nutzung eines Autos verzichtet. Über ihre Erfahrungen als Alltagsradler berichteten die beiden regelmäßig in ihrem Stadtrdeln-Blog unter www.stadtradeln.de/warburg.

„Die Aktion ist eine gute Gelegenheit, das persönliche Mobilitätsverhalten zu überdenken und zu ändern. Gerade in einer ländlichen Region wie dem Kreis Höxter ist das Fahrrad hervorragend für viele Wege geeignet, die sonst mit dem Auto zurückgelegt werden“, sagt Michael Werner, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Bauen und Geoinformationen des Kreises Höxter.

Das finden auch Martina Krog und Carolin Röttger vom Klimaschutz-Team des Kreises Höxter: „Der Wettbewerb ist ein gutes Mittel, um die Bedeutung des Radverkehrs zu unterstreichen. Dank der Elektrounterstützung kann man mit dem Fahrrad heutzutage auch längere Distanzen komfortabel zurückzulegen.“

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Aktion Stadtradeln sind im Internet zu finden.