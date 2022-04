Warburg: Schrecken des Krieges ein Gesicht gegeben

Bürgermeister Tobias Scherf hieß die Flüchtlinge, fast ausnahmslos junge Frauen mit ihren Kindern, willkommen. Scherf beschrieb am Montagabend die Situation in der Ukraine als „unerträglich“, es seien unzählige menschliche Tragödien, die direkt vor der Haustür passierten. Es seien unzählige Menschen, die unschuldig vom Krieg betroffen seien, vor allem Frauen und Kinder.

Etwa 100 Besucher sind am Montagabend zu einer Kundgebung auf den Warburger Neustadtmarktplatz gekommen. Sie wollten Gesicht zeigen gegen den Ukraine-Krieg. Foto: Jürgen Vahle

Deutschland zeige Solidarität, auch in Warburg. Mehr als 11.000 Euro seien bereits an Spenden auf dem Hilfskonto der Zweiten Heimat gesammelt worden. 60 private Wohnungen seien für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt worden. Lehrer und Mitschüler in Warburg würden sich größte Mühe geben, dass die Ukrainer, die in die Stadt geflohen sind, gut ankommen könnten.

Bericht von der Flucht

Auch die ukrainischen Flüchtlinge ergriffen das Wort am offenen Mikrofon. Ihre Schilderungen, die ebenso wie die Worte des Bürgermeisters übersetzt wurden, sorgten für Gänsehaut. Eine junge Frau zum Beispiel berichtete von ihrer Flucht, die sie gemeinsam mit ihren Kindern und der Großmutter über zerstörte Straßen angetreten habe. Sie habe in wenigen Minuten ihre Sachen gepackt und sei geflüchtet. Unter Tränen machte sie deutlich, dass ihr Leben und das ihrer Familie „nie wieder so sein wird, wie es zuvor war“. Sie sei aber dankbar für die große Hilfe, die sie in Warburg erfahre.

Ein Schimmer Hoffnung war bei den Ukrainern aber auch zu spüren. So sang ein junger Mann ein über 100 Jahre altes ukrainisches Lied, das im Kern die Botschaft transportiert: „Die Ketten werden weggerissen, wir werden wieder frei sein.“ Auch Kinder ergriffen das Mikrofon und bedankten sich bei den Mitschülern, die ihnen in den Willkommens-Klassen helfen.

Falkschule berichtet

Von den Erfahrungen mit Flüchtlingen im Unterricht hat in dieser Woche auch die Falkschule berichtet. Aufgrund des städtischen Verteilungssystems besuchen seit einigen Tagen acht neue Kinder aus Afghanistan und der Ukraine die Grundschule in Warburg. „Zusammen mit anderen Kindern, die erst wenige Monate an unserer Schule sind und noch nicht über hinreichende Deutschkenntnisse verfügen, werden sie täglich in den ersten beiden Schulstunden in der Willkommens-Klasse unterrichtet“, beschreibt die Schule.

„In den ersten beiden Stunden machen wir täglich Unterricht im Fach Deutsch als Zweitsprache: Wir bauen den Wortschatz mit Hilfe verschiedener Methoden auf, damit sich die Kinder schnell in der Schule zurechtfinden“, sagt Maria Stratemeier, Lehrkraft der Falkschule. Unterstützt von Stephan Laudage, dem Sozialpädagogen der Falkschule, begleitet sie die neu zugezogenen Kinder in Fördergruppen. Ab der dritten Stunde besuchen die Kinder den Unterricht in ihren zugewiesenen Klassen.

Nachmittag für Eltern

Um die Familien der neuen Kinder willkommen zu heißen, wurde auch ein Eltern-Nachmittag speziell für die neu zugezogenen Familien an der Falkschule organisiert. Etwa 20 Personen kamen. „Für die ukrainischen und afghanischem Eltern haben wir Informationen über Stundenpläne und gewünschtes Material zusammengestellt. Es gab aber auch viel Zeit, um einander kennenzulernen und Fragen zu stellen“, erläutert Sophie Teske, Schulsozialarbeiterin der Warburger Falkschule. „Den Kindern ist am meisten geholfen, wenn ihre Eltern Vertrauen in uns als Schule haben. Mir ist wichtig, dass die Eltern uns auch persönlich kennenlernen können“, betont Maria Stratemeier.

