Warburg

2020 war wegen der Corona-Pandemie für den Tourismus in Warburg ein schweres Jahr, 2021 zeigten sich Anzeichen einer Erholung und mittlerweile geht es wieder bergauf. Kurz und bündig lässt sich so der Tourismus-Bericht zusammenfassen, den Warburgs Tourismus-Manager Norbert Hoffmann am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Kultur vortrug.

Von Ralf Benner