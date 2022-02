Warburg trauert um Paul Mohr

Polit-Profi mit Bodenhaftung – so wurde Paul Mohr immer charakterisiert. 14 Jahre lang war der Christdemokrat aus Dössel Mitglied des Landtags, zehn Jahre Warburger Bürgermeister, 14 Jahre Kreistagsabgeordneter und zeitweise stellvertretender Landrat. Am Sonntag ist Paul Mohr im Alter von 85 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau Heide, drei Kinder, vier Enkelkinder und ein Urenkelkind.

Die feste Verwurzelung in seinem Heimatort Dössel, in der Stadt Warburg und im örtlichen Vereinsleben führte dazu, dass ihm die Belange seiner Mitbürger als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf so nah waren wie auch als Bürgermeister in Warburg. Eine Begegnung mit Norbert Blüm 1969 auf Schloss Gehrden war für ihn der Anstoß, sich politisch zu engagieren.