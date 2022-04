Warburg: VdK zieht nach Wasserschaden um

Sozialverband kommt vorübergehend in der Verwaltung unter

Warburg

Der Sozialverband VdK hat aufgrund eines Wasserschadens in seiner Geschäftsstelle vorübergehend in den Räumen der Warburger Stadtverwaltung an der Bahnhofstraße 28 seine Bleibe gefunden.

Bearbeitet von Jürgen Vahle