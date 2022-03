Warburg: Vor der Säge kommen die Experten

Baum-Protest von 2013 am Paderborner Tor wirkt bis heute nach

Warburg

Wenn in Warburg in Zukunft Straßenbäume gefällt werden sollen, entscheiden zunächst Experten der Stadtverwaltung, ob dies notwendig ist. Externe und kostspielige Sachverständige sollen nur in Ausnahmefällen hinzugezogen werden.

Von Jürgen Vahle