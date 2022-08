Warburg will Platz für Wohnmobile schaffen

Warburg

In der Warburge Diemelaue neben dem dortigen Sportgelände sollen 12 bis 15 Plätze für Wohnmobile geschaffen werden. Über diesen Vorschlag der Verwaltung debattiert am Dienstag von 17 Uhr an im Feuerwehrhaus am Florianwweg der Bauausschuss.

Von Jürgen Vahle