Warburg wirft den Booster an

Während in Berlin heftig darüber diskutiert wird, wie die Menschen im Land am besten zu ihrer Corona-Auffrischungsimpfung kommen, wird in Warburg schon der Booster angeworfen. Ein Bündnis aus Ärzten, Stadt und katholischer Kirche plant in den kommenden Wochen mehrere große Impftermine.

Die Warburger Stadthalle wird an zwei Wochenenden zum Warburger Impfzentrum. Auch in der Neustadtkirche wird ohne Termin geimpft.

Als Impfstoff kommt dabei in der Regel der Biontech zum Einsatz. Damit sollen die Hausarztpraxen der Region entlastet werden, in denen natürlich derzeit auch fleißig gespritzt wird. Egal ob Erst-, Zweit oder Boosterimpfung (dritte Spritze): „Jede Impfung zählt“, macht Bürgermeister T0bias Scherf deutlich.

Er hat sich am Samstag in der Kirche in Scherfede bei einem von der Praxis Dr. Elmar Arens/Dr. Alexander Hoffmann angebotenen Impftermin mit überragender Resonanz ein Bild von der großen Nachfrage gemacht – und mit den beiden Medizinern aus Scherfede und ihrem Team weitere Aktionen vereinbart.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, bei den steigenden hohen Infektionszahlen allen Bürgern die Möglichkeit zu bieten, sich schnell und effektiv gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Erstimpfungen sind ausdrücklich erwünscht und haben bei der Terminvergabe Vorrang. Machen Sie von dem Impfangebot Gebrauch“, appelliert Bürgermeister Tobias Scherf.

24. November

Den Anfang macht am Mittwoch, 24. November, aber die Praxis Dr. Rupert Lessmann/Dr. Christina Duurland in Kooperation mit dem Pastoralverbund Warburg. Die barrierefreie Neustadtkirche wird in der Zeit von 15 bis 19 Uhr zum Impfzentrum. Ohne Anmeldung können sich Patienten dort impfen lassen. Pastor Gerhard Pieper hat die Neustadtkirche für den Zweck angeboten – und kann sich dort auch noch weitere Aktionen oder gar ein Dauerimpfangebot für eine gewisse Zeit vorstellen.

26./27. November

Weiter geht es am Freitag und Samstag, 26. und 27. November, in der Warburger Stadthalle. Dann ist wieder die Praxis Dr. Arens/Dr. Hoffmann an der Reihe. Am Freitag wird zwischen 14.30 und 18 Uhr geimpft, am Samstag von 9 bis 17 Uhr.

10./11. Dezember

Gleiches gilt für Freitag und Samstag, 10. und 11. Dezember. Auch dann wird freitags von 14.30 bis 18 Uhr und samstags, 9 bis 17 Uhr, von der Praxis Dr. Arens/Dr. Hoffmann und dem eingespielten Team geimpft.

Eine Anmeldung für die beiden Impfaktionen an den Wochenenden in der Warburger Stadthalle kann und soll ausschließlich über die Stadt Warburg laufen – und zwar unter der Service-Hotline 05641/924444. Die ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr besetzt.

Alle Impfwilligen können das Angebot aber auch – wie bereits beim Angebot in der Neustadtkirche – spontan und ohne vorherige Terminabsprache wahrnehmen. Eine Anmeldung dient den Organisatoren dazu, besser kalkulieren zu können.

Aktion für Hilfskräfte geplant

Um sich impfen zu lassen, müssen Interessierte lediglich ihren Personalausweis, ihre Versichertenkarte und ihren Impfpass mitbringen und eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen.

Eine Impfaktion für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Warburg und für Hilfsorganisationen erfolgt über ein gesondertes Angebot. Hierfür ist zunächst Samstag, 18. Dezember, ins Auge gefasst worden.

Ungeachtet der geplanten Sonderimpftermine in Warburg will der Kreis Höxter eine dauerhafte Impfstelle in der Hansestadt einrichten. Diese Impfstelle soll nach ersten Informationen im Industriegebiet ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Einzelheiten möchte der Kreis noch diese Woche bekannt geben.

Das gilt fürs Impfen

Um das Booster-Impfangebot wahrnehmen zu können, sollte die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegen, raten Mediziner. Allerdings wird bei den Aktionen in Warburg nicht scharf auf die Woche geschaut. Wer im Mai seine zweite Impfung bekommen hat, kann sich in den kommenden Wochen bei den geplanten Aktionen bereits problemlos die dritte Spritze abholen.

Wer über 60 Jahre alt ist, darf sich schon fünf Monate nach der Zweitimpfung um die dritte Spritze bemühen. Wer den Impfstoff von Johnson und Johnson erhalten hat, sollte sich vier Wochen später eine Auffrischungsimpfung holen.

Erstimpfungen sind immer möglich und erwünscht. Zwischen Erst- und Zweitimpfung sollten zumindest beim gängigen Impfstoff von Biontech vier Wochen liegen.