15 Stationen durch die Warburger Eisenbahngeschichte

Auf eine Eisenbahnfahrt in 15 Stationen durch die Geschichte nahm Autor Johannes Wasmuth am Samstagabend über 50 Passagiere mit. Dabei gab er gemeinsam mit Schauspielerin Ute Barzel und Mechthild Cramme einen umfangreichen Einblick in sein 380 Seiten starkes Werk „Warburger Geschichte der Eisenbahn im Spiegel von Geschichte, Politik und Kultur“, das vor einigen Wochen im Verlag Podszun-Motorbücher erschienen ist. Zudem spielte er mit den Musikern Florian Schötz und Raphael Paratore ausgewählte Stücke zur Umrahmung des Programms.

Ute Barzel las "Willy Brandt in Erfurt" und "Judenverfolgung in Warburg" – ein Thema, das sie aufgrund der detaillierten, ungeschönten Schilderungen Wasmuths emotional schwer berührte. Musikalisch begleiteten Violinist Florian Schötz und Cellist Raphael Paratore mit Johannes Wasmuth am Klavier das Programm.

„Wir haben eine leichte Verspätung“, sagte Johannes Wasmuth schmunzelnd vor Beginn der Lesung im Güterschuppen des Altstadt-Bahnhofs. Eigentlich sollte die Lesung vor authentischer Kulisse im früheren Fahrkartenraum und Wartesaal der Klassen 3 und 4 – den heutigen Wohnräumen von Gastgeberin Irmgard Honsel – stattfinden, doch aufgrund der hohen Zahl an Voranmeldungen, wurde die Veranstaltung in den angrenzenden Güterschuppen verlagert, den die Familie Honsel am Vortag ausgeräumt und gemütlich dekoriert hatte. Am Abend mussten noch Stühle nachgestellt werden, denn mehr als 50 Passagiere wollten sich auf die Fahrt durch die Eisenbahngeschichte begeben.