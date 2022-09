Das 16. Warburger Unternehmerforum im Rahmen der Oktoberwoche wird am Samstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr im Pädagogischen Zentrum wird einem Thema nachgehen, das mehr und mehr an Aktualität und Bedeutung zunimmt: Die Gewinnung von jungen, motivierten Beschäftigten.

Annelene Wagemann spricht am 8. Oktober über die Gewinnung neuer Beschäftigten

Referentin Annelene Wagemann möchte dem Plenum dazu in ihrem Impulsvortrag mit dem Titel „Generation Z und die Frage nach dem richtigen Rezept zur Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Gewinnung“ Denkanstöße und praktische Tipps an die Hand geben.

Die Diplom-Sozialarbeiterin und Organisationsberaterin greift in ihrem Vortrag auf langjährige Erfahrung in der Jugendhilfe und in der Beratung von Unternehmen zurück. Insbesondere wird sie auf das Gewinnen und Halten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generation Z (Geburtsjahre 1994 bis 2012) eingehen.

„Immer wieder müssen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Konzepte zur Gewinnung und Bindung von Beschäftigten auf neue Generationen von Bewerberinnen und Bewerbern anpassen. Denn nicht nur die Welt um uns herum verändert sich in großen Schritten, sondern auch die Menschen, die in diese Welt geboren werden“, weiß Annelene Wagemann.

Generation Z wächst

Im soziologischen Sinn ist die Generation Z eine Generation mit gemeinsamen Erfahrungen und eigenen Werten. Und ihre Anzahl in den Unternehmen wächst: Seit 2020 macht die Generation Z circa 10 Prozent der Belegschaft aus. Dies variiert nach Größe des Unternehmens und der Branche. In ihrem Impulsvortrag wirft die Referentin gemeinsam mit den Gästen einen Blick auf diese Generation.

„ Wir freuen uns darauf, mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Interessierten aus Gewerbe und Einzelhandel gemeinsam über die Zukunftsfrage der Bindung junger Generationen an das eigene Unternehmen zu diskutieren. “ Bürgermeister Tobias Scherf

Die Hansestadt Warburg und die Stadtwerke Warburg sind davon überzeugt, dass die Gäste, die insbesondere aus Vertreterinnen und Vertretern Warburger Unternehmen, Organisationen und Politik bestehen, einen kurzweiligen und informativen Vormittag erleben werden. Der Austausch über die vorgetragene Thematik sowie lockeren Gesprächsrunden im Anschluss an den Vortrag sind ausdrücklich erwünscht.

Anmeldungen

Anmeldungen sind online möglich: www.warburg.de/unternehmerforum