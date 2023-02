43 Hüffertschüler aus Warburg trainieren im Skigebiet Goldeck

Ziel war das kleine, überschaubare, aber landschaftlich reizvolle Skigebiet Goldeck in der Nähe des Millstätter Sees in Österreich. Die meisten der mitfahrenden Schüler und Schülerinnen waren Anfänger. Sie konnten in diesem Skigebiet sehr schnell die Grundtechniken des Skifahrens erlernen und dies an den herausfordernden Pisten festigen.

Stürze, blaue Flecken und müde Muskeln gehören natürlich auch dazu. „Aber das Immer-Wieder-Aufstehen, das Ankämpfen gegen innere Widerstände und schließlich das Glücksgefühl einer sturzfreien Fahrt machen so eine Skifahrt zu einem wertvollen Lernerlebnis“, berichtet Lehrer Karl-Werner Böhm aus der Sportfachschaft Hüffertgymnasiums.

Naturerlebnis am Großglockner

An den letzten beiden Tagen ging die Fahr in das hochalpine Skigebiet des Mölltaler Gletschers. Dort bot sich den Schülern in der verschneiten Bergwelt und mit dem Blick auf den höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, ein unvergleichliches Naturerlebnis. Entsprechend dieser Erfahrungen waren die abendlichen Diskussionen über den Erhalt dieser Naturschätze intensiv. Somit bleibt für Schüler und Lehrer das Fazit: „Eine in allen Bereichen wertvolle Schulfahrt“, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.