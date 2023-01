41 Teilnehmer und zwei Pastöre standen auf der Gästeliste der Königsgruppe. Das Königstreffen begann mit einem von Pastor Insel zelebrierten Gottesdienst in der Scherfeder Pfarrkirche, an dem das amtierende Königspaar Jens Winter und Giesela Rodewald sowie auch die Schützenköniginnen und Könige mit den eingeladenen Gästen teilnahmen. Den Messdienerdienst übernahmen – wie am Sebastianstag in Scherfede üblich – vier Mitglieder aus der Königsgruppe.

Nach dem Gottesdienst fand das Treffen der Schützenkönige im Hotel Gasthof Luis statt. Johannes Peine vom Orgateam der Königsgruppe begrüßte den Vorstand des Heimatschutzvereins, Hauptleute, Ehrengäste sowie das Ehrenmitglied der Königsgruppe Pastor i.R. Wilhelm Klur und Pastor Insel. Ein besonderer Gruß galt dem 25-jährigen Jubelkönig Hubertus Köster und Heinz Schauf, König von 1963, und zugleich dienstältestes Mitglied der Königsgruppe.

Heinz Schauf ist dienstältestes Mitglied

Im Vordergrund des Nachmittags stand ein beeindruckender Vortrag vom Pastor Wilhelm Klur, der seit 1974 an jedem Königstreffen teilgenommen hat. Er berichtete über die Entstehung des von seinem Vorgänger Pastor Heinrich Trondt 1960 ins Leben gerufene Königstreffen und über die Kirchengemeinde während seiner Amtszeit von 1974 bis 2008.

Der Vorsitzende des Heimatschutzvereins, Elmar Hoppe, gab einen Überblick über das abgelaufene Schützenjahr 2022 und die in 2023 anstehenden Termine des Heimatschutzvereins, wobei das Stadtschützenfest am 29. April in Scherfede im Vordergrund stand. Es findet zum 6. Mal in Scherfede statt. Eine herzliche Gratulation der Königsgruppe galt daher dem Stadtschützenkönig Jens Winter.

Stadtschützenfest am 29. April

Eine von Patrick Beineke eindrucksvoll gestaltete Film- und Fotopräsentation erinnerte an das Schützenfest 2022.

Weiterhin standen Ehrungen und Gratulationen auf dem Programm des Königstreffens. Unter Beifall aller Anwesenden wurden Pastor Wihelm Klur und Heinz Schauf die besten Wünsche zu ihrem 85. Geburtstag ausgesprochen. Hierzu wurden von Johannes Peine einige interessante Begebenheiten aus der Scherfeder Gemeindechronik aus den 60er und 70er Jahren vorgetragen.