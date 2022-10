80 Feuerwehrleute löschen Brand in Marsberg

Bei einem Feuer in der Marsberger Innenstadt waren 80 Brandbekämpfer am Donnerstagabend im Einsatz

Im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Marsberger Innenstadt war es gegen 18.30 Uhr zu dem Brand gekommen. 80 Feuerwehrleute aus Marsberg, Obermarsberg, Erlinghausen, Essentho und Westheim unter der Führung von Wehrleiter Cyrill Stute waren vor Ort.

Die Hausbewohner hatte der Rettungsdienst bereits in Sicherheit gebracht. Insgesamt 20 betroffene Personen kamen in einer nahe gelegenen Gaststätte unter und wurden dort vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt sowie untersucht. Verletzt wurde aber niemand.



Der Brand war in einer Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung. Unter Atemschutz drangen mehrere Trupps in die Wohnung ein. „Es stellte sich heraus, dass vermutlich ein Kühlschrank in der Küche den Brand ausgelöst hatte“, berichtet die Feuerwehr.

Der Brand war dann schnell gelöscht, allerdings musste noch das Brandgut aus der Wohnung entfernt und abgelöscht werden. Auch die Deckenvertäfelung in der Wohnung wurde entfernt. Anschließend wurde das Haus belüftet und die Rauchgaskonzentration mit Messgeräten überprüft.



Nach Abschluss des Löscheinsatzes stellte sich heraus, dass das Haus nicht mehr bewohnbar war. Daher wurde das Ordnungsamt hinzugezogen, um eine Unterkunft für die Bewohner zu organisieren. Auch der Energieversorger war vor Ort, der das Haus komplett stromlos schaltete.



Die Hauptstraße in Marsberg war aber knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.