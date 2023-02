800 Kubikmeter Gärreste laufen aus sabotiertem Güllebehälter in Volkmarsen aus

Etwa 800 Kubikmeter an Gärresten sind in Volkmarsen aus einem Güllebehälter ausgelaufen. Die kontaminierte Fläche muss abgetragen werden. Die Betreiber vermuten, dass der Behälter sabotiert wurde.

Eine riesige Menge an Gärresten ist in Volkmarsen aus einem Güllebehälter ausgelaufen. Helfer pumpten die Masse mit Güllefässern ab und transportierten sie zu umliegenden Güllebehältern.

Das teilen die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite „Volkmarser Freilandeier“ mit. Demnach geschah der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag. Am Behälter sei von Unbekannten ein Spindelschieber demontiert worden. Das habe dazu geführt, dass die Gärreste ausliefen.

Die großen Massen hätten sich daraufhin auf ein angrenzendes Feld ergossen.Fachkärfte eilten herbei, um die ausgelaufenen Gärreste mit Güllefässern abzupumpen und in umliegende Güllebehälter zu fahren. Zudem sei an einem angrenzenden Graben ein Schutzwall errichtet worden, damit die Substanz nicht in die angrenzende Wilpe fließt. Im Anschluss werde man die kontaminierte Fläche abtragen müssen.

Die Feuerwehr Volkmarsen eilte zum Einsatzort. Laut Stadtbrandinspektor Kai Wiebusch konnten die Retter aber nicht groß mithelfen. Die Feuerwehr dokumentierte das Geschehen schließlich aus der Luft. Dazu wurde am Samstagmittag die Drohnenstaffel der Wehr alarmiert.

Etwa 800 Kubikmeter an Material lief aus. Die kontaminierte Fläche muss abgetragen werden. Die Feuerwehr Volkmarsen dokumentierte den Schaden. Foto: Feuerwehr Volkmarsen

„Ein technischer Defekt ist ausgeschlossen, da der Spindelschieber mit schweren Ketten und einem Schloss gesichert ist. Des Weiteren wurden ganze Armaturen demontiert, so dass innerhalb kürzester Zeit gezielt große Mengen Gärreste austreten konnten“, teilen die Betreiber des Behälters mit.

Für hilfreiche Hinweise gebe es eine Belohnung. Zeugenhinweise nehme derweil die Polizeistation Bad Arolsen unter der Telefonnummer 05691/97990 entgegen., schildern die Betreiber weiter.