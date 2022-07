A 44: Auf- und Abfahrt Breuna vier Wochen gesperrt

Warburg

Im Zuge der seit April laufenden Arbeiten zur grundhaften Erneuerung der Autobahn 44 zwischen Zierenberg und Warburg sind ab dem 8. August die Aus- und Auffahrt in der Anschlussstelle Breuna in Fahrtrichtung Dortmund für die Dauer von vier Wochen bis voraussichtlich 2. September gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH in einer Pressemeldung mit.

Bearbeitet von Ralf Benner