A44: Feuerwehr nach Motorplatzer im Einsatz

Am späten Freitagnachmittag rückten der Löschzug West, die Löschgruppe Bonenburg sowie die Drehleiter aus Warburg in die Straße Vogelar in Scherfede aus. Dort standen Mülltonnen in Flammen. Die Ursache ist unklar. Die Flammen waren schnell gelöscht, es entstand lediglich Sachschaden. Nach Informationen von Einsatzleiter Ralf Scholle waren 26 Einsatzkräfte beteiligt.

