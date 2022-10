Ab Ende 2022 nicht mehr durch Calden

Von Ende 2022 an müssen Autofahrer, die von Warburg nach Kassel über die B7 unterwegs sind, nicht mehr durch Calden fahren. Das hat der Landesbetrieb „Mobil Hessen“ mitgeteilt. Die künftige Fahrbahndecke an der Ortsumfahrung Calden ist in großen Teilen schon sichtbar. Es ist derzeit die größte Baustelle in Nordhessen.

Arbeiten an der Ortsumgehung auf der B7 gehen voran

Am Flughafen Calden werden die Autofahrer schon bald auf die neue Fahrbahn geführt und müssen über die K47 und die B83 nach Kassel fahren.

Die Ortsumgehung beginnt nach der kompletten Fertigstellung am Kreisverkehr nahe dem Flughafen Calden, führt in einem Bogen nordöstlich um Calden herum und mündet schließlich von Calden aus gesehen südlich im Waldgebiet „Brandwald/Schäferberg“ wieder auf der Trasse der alten B7. Die Umgehung soll in Gänze Ende 2023 fertig sein.

Doch schon in den kommenden Monaten ist es für Pendler zwischen Warburg und Kassel, allein aus Warburg sind es etwa 500, nicht mehr notwendig, durch Calden zu fahren. Die neue Beschilderung an der B7 im Bereich Schäferberg (von Kassel kommend) sowie vor dem Flughafen-Kreisel (von Warburg kommend) wird die Autofahrer in Zukunft direkt auf die Umfahrung von Calden führen. In den kommenden Monaten gibt es jedoch noch eine Streckenführung vom Flughafen aus über das erste neue Teilstück der B7, über die neue K47 und die B83 zurück auf die B7.

Komplette B7-Ortsumgehung bis Ende 2023 fertiggestellt?

Bei dem B7-Straßenabschnitt, der noch in diesem im Dezember eröffnet wird, handelt es sich um den nördlichen Teil der Calden-Umgehung. Ab dem Frühjahr 2023 beginnt dann der Streckenbau für den Südabschnitt der Umgehung (von Kassel aus). Wenn alles gut geht, kann die komplette B7-Ortsumgehung bis Ende 2023 fertiggestellt werden, sagt „Mobil Hessen“. Dann ist der Zwischenschritt bei der Umfahrung über die K47/B83 nicht mehr notwendig und es geht in einem Rutsch vorbei an Calden nach Kassel.

Die Arbeiten sind in vollem Gange, freigegeben werden soll der erste Teil der Umgehung Ende des Jahres. Foto: Mobil Hessen

Ab März ist die alte B7-Trasse südlich von Calden ohnehin nicht mehr befahrbar. Sie wird komplett für den Neubau des südlichen Abschnitts gesperrt. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten Autofahrer theoretisch wie bislang durch Calden fahren. „Mobil Hessen“ rät aber davon ab. Auch beim Streckenverlauf über die B7 neu, K47 und die B83 seien die Autofahrer nahezu ohne Zeitverzug in Kassel und die Bewohner in Calden würden vom Verkehr entlastet, berichtet Marco Lingemann, Sprecher vom „Mobil Hessen“.

Kostenkalkulation für Gesamtmaßnahme: 52 Millionen Euro

13.500 LKW-Ladungen sind nach Ende der Arbeiten Ende 2023 für das gesamte Projekt bewegt und sechs neue Brücken gebaut worden. Bis Ende des Jahres sind bereits rund 6,6 Kilometer Fahrbahn entstanden. Zusätzlich werden um die 2,3 Kilometer Wirtschaftswege erneuert und neu gebaut. Die aktuelle Kostenkalkulation für die Gesamtmaßnahme liegt bei rund 52 Millionen Euro.

Davon trägt der Landkreis Kassel 11,6 Millionen Euro für die ebenfalls zum Projekt gehörende Verlegung der Kreisstraße 47. Sie wird als weiterer Zubringer die Verbindung von Burguffeln an die Ortsumgehung gebaut. Die „K47 neu“ verbindet somit zukünftig die östlich verlaufende B 83 etwa in der Mitte mit der Neubaustrecke der B7. Damit wird auch Burguffeln vom Durchgangsverkehr befreit. Die alte K47 wird später zu einem Wirtschaftsweg abgestuft, die alte B7 bei Calden zur Kreis- beziehungsweise Gemeindestraße, so der Plan der Behörde.

Für die kommenden Monate führt die Strecke nach Kassel über die B7 neu, K47 und die B83. Foto: Mobil Hessen

Aktuell erhält der Fahrbahnaufbau der B7 und K47 eine rund 40 Zentimeter starke Frostschutzschicht aus Schotter. Die letzten Arbeiten zum Einbau der Frostschutzschicht sind aktuell für Pendler aus Warburg gut erkennbar im Bereich zwischen der künftigen Zufahrt zum Gewerbegebiet am Kassel Airport und der Caldetalbrücke zu sehen. Darauf werden drei Schichten mit insgesamt 22 Zentimeter Asphalt aufgebracht. Die Wirtschaftswege erhalten eine Asphaltschicht in einer Stärke von zehn Zentimetern. Auch befinden sich zwei der insgesamt vier Regenrückhaltebecken im Bau.

Ausgleich am Dörnberg Foto: Im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung Calden lässt „Hessen Mobil“ derzeit die abgestorbenen Fichten auf dem Gipfelplateau des Hohen Dörnbergs entfernen. Dies ist eine Ausgleichsmaßnahme für den Neubau der Ortsumgehung. Ziel ist die Entwicklung von weiterem ökologisch wertvollem Grünland als Habitat für seltene Kräuter und Insekten. Das gesamte Plateau ist zudem wegen seiner Historie als Keltensiedlung als Bodendenkmal geschützt. Deshalb werden die Baumstubben nicht aus dem Boden entfernt, sondern bodengleich abgesägt. Eine Fachfirma hat bereits mit den Arbeiten begonnen. Aus Sicherheitsgründen muss der Bereich rund um das Gipfelplateau in dieser Zeit gesperrt werden. Dies betrifft sämtliche Zuwege, unter anderen auch den Habichtswaldsteig. Wanderer werden unterhalb um den Gipfelbereich des Hohen Dörnbergs herumgeführt. ...

Dort wo der Asphalt fertig eingebaut ist, werden die Böschung unterhalb der Brücken gepflastert. Ganz zum Schluss, kurz bevor die Strecke für den Verkehr freigegeben werden kann, sind noch Schutzplanken zu montieren, die Verkehrsschilder aufzustellen und die Fahrbahnmarkierung aufzubringen.