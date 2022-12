Adventsbasar im Seniorenzentrum Warburg erzielt 1650 Euro

Im Seniorenzentrum Sankt Johannes hat auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Adventsbasar stattgefunden. Und der hat sich wirklich gelohnt: Mit dem Basarverkauf ist im Dezember die stattliche Summe von 1650 Euro erzielt worden.

Viele fleißige Hände hatten in den Wochen zuvor zahlreiche Produkte, Werkstücke und „allerlei Kleinigkeiten“ gefertigt, die von den Besucherinnen und Besuchern bestaunt und erworben werden konnten. Komplettiert wurde das Angebot mit dem zweiten Teil des beliebten Backbuches, das eine Vielzahl neuer Rezepte aus den Bereichen: Kuchen, Plätzchen, Fingerfood und Marmelade enthält. Dieses kann zu den Öffnungszeiten des Sankt Johannes noch zum Preis von fünf Euro im Foyer erworben werden.

Der Erlös des Basarverkaufs geht in diesem Jahr an das „Centre Uzima“ („Zentrum Leben“) im Kongo. Es stellt für mehr als 14.000 Mütter, Säuglinge und Kleinkinder einen Ort der Hilfe und Zuwendung dar, denn der Hunger ist in der Demokratischen Republik Kongo allgegenwärtig. Wie viele Länder Afrikas leidet das Land unter den ausbleibenden oder teuren Weizenlieferungen. Gleichzeitig sorgt die Erderwärmung für noch mehr Hitze und Dürre.

Um die Ernährung und Gesundheit für Neugeborene und Kinder zu sichern, betreibt die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen das Mutter-Kind-Center Uzima in Kolwezi in der Demokratischen Republik Kongo. Foto: Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen

Um die Ernährung und Gesundheit gerade für Neugeborene und Kinder zu sichern, betreibt die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen das Mutter-Kind-Center Uzima in Kolwezi. Ihr Engagement finanziert sich allein durch Spenden. Die Babys und Kleinkinder erhalten vor Ort einen einfachen, nährstoffreichen Brei, um zu Kräften zu kommen und sich gut zu entwickeln. Die Schwestern sorgen für nötige Impfungen, helfen mit Medikamenten und bieten insbesondere schwangeren Frauen die Möglichkeit, gründlich untersucht, aufgeklärt und auf die Geburt vorbereitet zu werden.

„Wir freuen uns sehr über dieses gute Ergebnis und unterstützen damit wieder gerne ein Projekt der Schwestern Salvatorianerinnen“, betont Monika Volkmann.