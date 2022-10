Aktion in Bonenburg hilft der Löwenmama

Der Wechsel von 160 Reifen macht nicht nur 40 Autos winterfest, sondern wird zu Weihnachten auch zahlreichen Kindern strahlende Augen bescheren. Die Reifenwechselaktion der Katholischen Frauengemeinschaft Bonenburg und des KFZ-Sachverständigenbüros Eric Mertens aus Borchen, die am Sonntag mit gleichzeitigem Verkauf von Waffeln und Kuchen an der Eggehalle angeboten wurde, brachte sage und schreibe 1700,65 Euro für die „Löwenmama“ ein.

Susanne Saage aus Sommersell ist besagte„Löwenmama“. Seit 21 Jahren fragt sie erkrankte Kinder auf der Kinderstation nach ihren Weihnachtswünschen. Auf die Idee kam sie, nachdem ihr eigener jüngster Sohn als Baby an Leukamie erkrankte und lange Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Auch die Geschwisterkinder, die in der schweren Zeit der Krankheitsphase des Geschwisterchens ebenfalls leiden, werden mit eingeschlossen. „Das ist mir besonders wichtig“, sagt Susanne Saage, die inzwischen unzählige Kinder in 60 Kliniken deutschlandweit beschenkt.