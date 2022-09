Ein großes Dankeschön richten die Kolpingsfamilien an die Spender und Sammler, die bei der diesjährigen Altkleidersammlung „Aktion Rumpelkammer“ des Kolpingwerkes Bezirk Warburg mitgemacht haben: „Dank dieser großartigen Unterstützung konnte wieder ein gutes Sammelergebnis erzielt werden, das den Bedürftigen in Mittelamerika sowie den Flüchtlingen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Borgentreich zugute kommt“.

Mit einem guten Ergebnis konnte der Kolping-Bezirksverband Warburg seine 56. Kleider- und Schuhsammlung „Aktion Rumpelkammer“ abschließen. Die in den Orten gesammelten Säcke wurden anschließend zentral in Großeneder zum Weitertransport umgeladen. Auf dem Foto sind die Aktiven aus den Kolpingsfamilien Großeneder und Natzungen an der Ederhalle in Großeneder zu sehen.

Bei der vor einer Woche in Borgentreich und Teilen der Städte Brakel, Warburg und Willebadessen durchgeführten 56. „Aktion Rumpelkammer“ waren zahlreiche Ehrenamtliche im Einsatz, um Not leidenden jungen Menschen in armen Regionen Mittelamerikas und den Flüchtlingen in der ehemaligen Desenberg-Kaserne zu helfen. Fast zwei Lkw-Ladungen, insgesamt 10.426 Kilogramm schwer, kamen dabei an Hilfsgütern zusammen. „Mit dem erfreulichen Spendenaufkommen kann vielen Hilfsbedürftigen geholfen werden“, weiß die Vorsitzende des Kolping-Bezirksverbandes Warburg, Angelika Flore (Borgentreich).