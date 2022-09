Alk-Parcours am Warburger Hüffertgymnasium

Unter dem Motto „Was machst Du mit Alkohol? – Und Alkohol mit Dir?“ war auch in diesem Jahr der „Alk-Parcours“ zu Gast am Warburger Hüffertgymnasium. Zum zehnten Mal erhielten Siebtklässler die Möglichkeit, einen reflektierten Umgang mit alkoholischen Getränken zu entwickeln. Der Parcours wird durch die NRW-Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ gefördert.

Die insgesamt 87 Siebtklässler haben sich an fünf Stationen mit dem Suchtrisiko Alkoholkonsum beschäftigt. Auf spielerische Weise konnten die Schüler lernen, was verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol bedeutet.

Neben den interaktiven Stationen tauschen sich die Jugendlichen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Suchtberatungsstelle der Caritas und der Ginko-Stiftung, welche den Parcours begleiten, aus und haben Hintergrundinformationen zum Einfluss von Alkohol, wie zum Beispiel zu den körperlichen Folgen von Alkohol oder dessen Rolle im Straßenverkehrsrecht, erfahren.

Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol

„Wir wollen unseren Schülern den Alkoholkonsum nicht verteufeln oder verbieten, sondern ihnen die Gefahren der Sucht aufzeigen und erklären, dass auch „Nein“ sagen eine legitime Option ist“, erklärt Elke Dierkes, Schulsozialarbeitern am Hüffertgymnasium, welche den Parcours an der Warburger Schule organisiert. „Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol steht in unserem Suchtpräventionskonzept. Ich freue mich daher, dass wir auch in diesem Jahr unsere Schüler im Rahmen des Parcours für das Thema sensibilisieren konnten.“

Besonders hat die Schüler das Tragen einer „Rauschbrille“ beeindruckt. Dabei wird die Wahrnehmung so beeinflusst, als würden sie mit 0,8 Promille Alltagsaufgaben, wie zum Beispiel ein Fahrradschloss öffnen, bewältigen. „Die Brille hat mir gezeigt, dass zu viel Alkohol mich einschränken würde“, zeigt sich eine Schülerin überrascht.

Elternabend zur Suchtprävention

Abgerundet wird der „Alk-Parcours“ mit einem Elternabend, bei welchem auch die Eltern der Siebtklässler gemeinsam mit Laura De Mey, Prophylaxefachkraft der Sucht- und Drogenberatungsstelle der Caritas, über Suchtprävention bei Jugendlichen und den Einfluss von Alkohol reflektierten.